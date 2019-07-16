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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
11:52 17.07.2019
ОАО «Белгазпромбанк» вносит изменения в перечень вознаграждений для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 22 июля зачисление денег физлицам – участникам маркетинговых мероприятий, организованных ОАО «Белгазпромбанк» либо в которых банк является заинтересованным лицом, будет осуществляться без взимания вознаграждения.
С 1 августа изменяется стоимость услуг банковского хранения (). По договорам банковского хранения, заключенным до 1 августа 2019 года, перерасчет вознаграждения в связи с изменением стоимости производиться не будет, в то же время при оплате за продление срока пользования депозитарной ячейкой вознаграждение будет взиматься в размере, установленном на дату оплаты за продление.
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