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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СОГЛАШЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МСП ПОДПИСАЛИ БЕЛАРУСБАНК И БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ
14:53 16.07.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» заключили долгосрочные соглашения о сотрудничестве по Программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, в рамках Программы будет осуществляться финансирование в белорусских рублях, долларах США и евро как за счет собственных ресурсов Банка развития, так и привлеченных Банком развития ресурсов Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и фонда им. Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ).
Программа направлена на оказание поддержки индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Беларуси, микро- и малым организациям, а также субъектам среднего предпринимательства во всех регионах страны. Кредитная поддержка затронет такие сферы, как стартап-компании, поддержка регионов, социальное предпринимательство, женское предпринимательство и др. Такой вид финансирования позволит в будущем расширить развитие данных направлений в Беларуси.
Беларусбанк занимает лидирующую позицию на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Только в текущем году на поддержку данного сектора экономики направлено более 800 млн руб.
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