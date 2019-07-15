БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ С КАРТОЧКАМИ

10:16 16.07.2019 ОАО «АСБ Беларусбанк» изменяет размер ставки по текущим банковским счетам физических лиц в иностранной валюте с использованием банковских платежных карточек. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по текущим (расчетным) банковским счетам физлиц в иностранной валюте (вновь открываемым и ранее открытым) с использованием банковских платежных карточек, счетам по учету страхового депозита (вновь открываемым и ранее открытым) с 24 июля устанавливается в размере 0,01% годовых