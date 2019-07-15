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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ С КАРТОЧКАМИ
10:16 16.07.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» изменяет размер ставки по текущим банковским счетам физических лиц в иностранной валюте с использованием банковских платежных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по текущим (расчетным) банковским счетам физлиц в иностранной валюте (вновь открываемым и ранее открытым) с использованием банковских платежных карточек, счетам по учету страхового депозита (вновь открываемым и ранее открытым) с 24 июля устанавливается в размере 0,01% годовых
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