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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В РАБОТЕ БАНКОМАТОВ И ИНФОКИОСКОВ ПРИОРБАНКА НОЧЬЮ 17 ИЮЛЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ
17:32 15.07.2019
«Приорбанк» ОАО 17 июля с 2.00 до 6.00 проведет технологические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время возможны перерывы в обслуживании банкоматов и инфокиосков Приорбанка, а также системы SmartPos.
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