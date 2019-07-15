БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В РАБОТЕ БАНКОМАТОВ И ИНФОКИОСКОВ ПРИОРБАНКА НОЧЬЮ 17 ИЮЛЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ

17:32 15.07.2019 «Приорбанк» ОАО 17 июля с 2.00 до 6.00 проведет технологические работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время возможны перерывы в обслуживании банкоматов и инфокиосков Приорбанка, а также системы SmartPos.