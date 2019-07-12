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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК РАСШИРЯЕТ КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРОЙЩИКОВ
12:25 15.07.2019
В рамках кредита на недвижимость «Ипотека с нами» от ОАО «АСБ Беларусбанк» заключено более 2000 кредитных договоров на сумму более 160 млн руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, чтобы у клиентов была возможность быстрее и удобнее решить свой жилищный вопрос, банк увеличивает количество компаний-партнеров.
К списку из застройщиков, у которых с помощью нашего банка можно приобрести жилье на особых условиях, присоединились:
ОДО «АЙРОН». Один из крупнейших застройщиков предлагает клиентам квартиры с современной планировкой в жилых комплексах столицы «Минский квартал», «Брестский», «Нарочанский», «Петровщина»;
ООО «Си-Трейдинг». Жилой комплекс «Уручский», расположенный в экологически чистом районе Копище и поблизости к метро Уручье;
ООО «Белпрок Строй групп». Жилые комплексы/таунхаусы в Бресте;
ОАО «Оргпромстрой - Торговая сеть». Готовые квартиры в Минске как удобное и простое решение жилищного вопроса;
ООО «ЭЛЕДИ Компани» – их ЖК «Янтарь» – это хороший выбор для тех, кто хочет приобрести квартиру в районе, подальше от городской суеты — в Фаниполе;
ООО «Полоцкжилстрой» – многоквартирные жилые дома от крупнейшего регионального застройщика;
ЧП «Ремсантехстрой» – долевое строительство в Кобрине и других регионах Брестской области.
Кредитом «Ипотека с нами» можно оплатить до 90% стоимости покупки или строительства. Кроме того, Банк предоставляет отсрочку на погашение основного долга до 18 месяцев с того момента, как приобретена квартира. При этом, как и по другим кредитам Беларусбанка, есть возможность досрочного погашения без взимания комиссий или других дополнительных платежей.
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