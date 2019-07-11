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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БУДЕТ ПРИЗНАВАТЬ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ ПРАКТИКОЙ НАВЯЗЫВАНИЕ БЕЗ РАЗЪЯСНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОПУТСТВУЮЩИХ ПРОДУКТОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ИЛИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ДЕНЕГ ФИЗЛИЦ
18:03 11.07.2019
Национальный банк Беларуси будет признавать недобросовестной практикой навязывание без разъяснения условий сопутствующих продуктов при кредитовании или привлечении денег физических лиц. Об этом говорится в письме Нацбанка, опубликованном сегодня на сайте регулятора.
«В целях обеспечения прозрачности условий оказания физическим лицам банковских услуг, повышения их качества, а также обеспечения информационной открытости рынка банковских услуг Национальный банк рекомендует банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям (банки) при осуществлении операций по кредитованию и привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты) не допускать совершения действий (бездействия), признаваемых недобросовестными практиками», – сказано в письме.
Согласно документу, к недобросовестным практикам банков относятся:
представление потребителям информации, которая прямо или косвенно, в том числе посредством замалчивания, двусмысленности или преувеличения,
может ввести их в заблуждение;
распространение недостоверной, ложной или неполной информации;
непредставление либо несвоевременное представление информации, необходимой для принятия клиентом обдуманного решения по сделке;
представление либо непредставление информации, которая приводит или может привести потребителя к принятию решения по сделке, которое он бы не принял при других обычных обстоятельствах, и (или) к искажению экономических интересов потребителей;
включение в договоры условий, ограничивающих свободу выбора клиента.
«В качестве примеров недобросовестных практик банков при осуществлении операций по кредитованию и привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты) можно отметить следующее:
условия кредитного договора не позволяют гражданам самостоятельно рассчитать размер ежемесячного платежа по кредитному договору;
кредитный договор не содержит информации о том, что уплата минимальных платежей не позволяет погасить всю задолженность по кредитному договору до указанного в договоре срока. При этом условиями кредитного договора предусмотрено автоматическое продление кредитного договора;
представление потребителям не соответствующих действительности пояснений о причинах отказа в предоставлении кредита, в том числе со ссылкой на несуществующий перечень лиц, в отношении которых установлен запрет на предоставление кредита, который якобы ведется Национальным банком;
предоставление потребителям сопутствующих продуктов (кредитные карты, карты рассрочки, SMS-оповещение и прочее) путем их навязывания без должного разъяснения условий кредитных договоров;
использование при доведении до потребителей информации об условиях привлечения денежных средств во вклады (депозиты), в том числе в рекламе банковских вкладов (депозитов), иных, чем размер процентов (годовая процентная ставка), выражений доходности (эффективная, базовая, номинальная и иные ставки);
включение в кредитные договоры условий, устанавливающих значительные ограничения для кредитополучателей в период действия договора (запрет на открытие текущих (расчетных) банковских счетов, оформление кредитов и получение иных банковских услуг в других банках без письменного согласия банка-кредитодателя).
С учетом изложенного отмечаем, что совершение банками вышеперечисленных действий (бездействия) будет признаваться недобросовестными практиками», – говорится в письме.
Перечень примеров недобросовестных практик банков будет размещаться на официальном сайте Национального банка в интернете и актуализироваться по мере их выявления.
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