Национальный банк Беларуси будет признавать недобросовестной практикой навязывание без разъяснения условий сопутствующих продуктов при кредитовании или привлечении денег физических лиц. Об этом говорится в письме Нацбанка, опубликованном сегодня на сайте регулятора.

«В целях обеспечения прозрачности условий оказания физическим лицам банковских услуг, повышения их качества, а также обеспечения информационной открытости рынка банковских услуг Национальный банк рекомендует банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям (банки) при осуществлении операций по кредитованию и привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты) не допускать совершения действий (бездействия), признаваемых недобросовестными практиками», – сказано в письме.

Согласно документу, к недобросовестным практикам банков относятся:

представление потребителям информации, которая прямо или косвенно, в том числе посредством замалчивания, двусмысленности или преувеличения,

может ввести их в заблуждение;

распространение недостоверной, ложной или неполной информации;

непредставление либо несвоевременное представление информации, необходимой для принятия клиентом обдуманного решения по сделке;

представление либо непредставление информации, которая приводит или может привести потребителя к принятию решения по сделке, которое он бы не принял при других обычных обстоятельствах, и (или) к искажению экономических интересов потребителей;

включение в договоры условий, ограничивающих свободу выбора клиента.

«В качестве примеров недобросовестных практик банков при осуществлении операций по кредитованию и привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты) можно отметить следующее:

условия кредитного договора не позволяют гражданам самостоятельно рассчитать размер ежемесячного платежа по кредитному договору;

кредитный договор не содержит информации о том, что уплата минимальных платежей не позволяет погасить всю задолженность по кредитному договору до указанного в договоре срока. При этом условиями кредитного договора предусмотрено автоматическое продление кредитного договора;

представление потребителям не соответствующих действительности пояснений о причинах отказа в предоставлении кредита, в том числе со ссылкой на несуществующий перечень лиц, в отношении которых установлен запрет на предоставление кредита, который якобы ведется Национальным банком;

предоставление потребителям сопутствующих продуктов (кредитные карты, карты рассрочки, SMS-оповещение и прочее) путем их навязывания без должного разъяснения условий кредитных договоров;

использование при доведении до потребителей информации об условиях привлечения денежных средств во вклады (депозиты), в том числе в рекламе банковских вкладов (депозитов), иных, чем размер процентов (годовая процентная ставка), выражений доходности (эффективная, базовая, номинальная и иные ставки);

включение в кредитные договоры условий, устанавливающих значительные ограничения для кредитополучателей в период действия договора (запрет на открытие текущих (расчетных) банковских счетов, оформление кредитов и получение иных банковских услуг в других банках без письменного согласия банка-кредитодателя).

С учетом изложенного отмечаем, что совершение банками вышеперечисленных действий (бездействия) будет признаваться недобросовестными практиками», – говорится в письме.

Перечень примеров недобросовестных практик банков будет размещаться на официальном сайте Национального банка в интернете и актуализироваться по мере их выявления.