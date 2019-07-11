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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ И БАНКАМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ
15:22 11.07.2019

ЗАО «МТБанк» с 15 июля вносит изменения в п.16 и в п. 19 Общих условий Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения в п.16 Общих условий Перечня вознаграждений коснулись порядка определения суммы для расчета вознаграждения по встречным платежам. Вознаграждение, как и раньше, будет взиматься от части платежа, оплачиваемого за счет средств, поступивших на текущий (расчетный) счет клиента юридического лица или индивидуального предпринимателя в течение операционного дня. Ранее из таких поступивших средств исключались суммы, полученные при предоставлении кредитных средств в белорусских рублях и зачисленные в соответствии с законодательством на текущий (расчетный счет) кредитополучателя. С 15.07.2019 из поступивших средств также будут исключаться суммы, полученные при предоставлении кредитных средств в белорусских рублях и перечисленные в пользу третьего лица на счета, открытые в банке.

Упрощается формулировка порядка взимания вознаграждения за обслуживание текущего расчетного счета (открытого в белорусских рублях) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц согласно п.19 Общих условий Перечня вознаграждений. С 15.07.2019 формулировка будет звучать следующим образом:

«Вознаграждение не будет удерживатся в следующих случаях:

если в течение месяца был дебетовый оборот только по платежам на бюджетные счета (36 группы);

если в течение месяца был дебетовый оборот только по списанию комиссионного вознаграждения;

при переоформлении счетов клиента на ликвидатора, конкурсного управляющего и т.д.;

при закрытии счетов по инициативе банка, государственных органов, а также при исключении клиента из ЕГР».

Также изменения будут внесены в п.19.6.6 Раздела II «Для физических лиц» Перечня вознаграждений.

Прием платежей в пользу субъектов хозяйствования и физических лиц в белорусских рублях без открытия счета по платежам в оплату за приобретение автомобиля, запчастей, выдачу справок, страховые услуги, услуги по ремонту и сервисному обслуживанию автомобиля, услуги автоцентров на счета, открытые в ЗАО «МТБанк», теперь также будут приниматься без комиссионного вознаграждения в ОП №52, ОП №53, ОП №54.
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