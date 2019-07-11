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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК УСТАНОВИЛ СТАВКИ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО ИНТЕРНЕТ-ОБЛИГАЦИЯМ 221-224 ВЫПУСКОВ НА ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЕ ПЕРИОДЫ
13:06 11.07.2019
Правление ОАО «АСБ Беларусбанк» в соответствии с эмиссионными документами облигаций банка 221-224 выпусков, размещаемых с использованием системы «Интернет-банкинг» (Интернет-облигаций), 04.07.2019 приняло решение об установлении ставки процентного дохода по облигациям указанных выпусков на третий и четвертый процентные периоды на уровне ставок процентного дохода по облигациям соответствующих выпусков, действовавших в первый и второй процентные периоды.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки установлены:
по облигациям 221-го выпуска, номинированным в долларах США, на период с 22.08.2019 по 19.08.2020 – 2,2% годовых;
по облигациям 222-го выпуска, номинированным в долларах США, на период с 29.08.2019 по 26.08.2020 – 2,3% годовых;
по облигациям 223-го выпуска, номинированным в евро, на период с 22.08.2019 по 19.08.2020 – 1% годовых;
по облигациям 224-го выпуска, номинированным в евро, на период с 29.08.2019 по 26.08.2020 – 1% годовых.
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