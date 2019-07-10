ОАО «АСБ Беларусбанк» запустило новый продукт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выдаче гарантии платежа по требованию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, гарантии выдаются банком продавцу товаров, работ, услуг в обеспечение исполнения обязательств юридического лица, индивидуального предпринимателя (покупателя) по оплате с отсрочкой до 180 дней.

Продукт, разработанный в рамках партнерской программы «Мост», позволяет поставлять товар, проводить работы, оказывать услуги до получения платежа от покупателя. При этом продавец получает 100% гарантии от банка, что по окончании отсрочки платеж поступит на его счет.

В перечень работ и услуг теперь входит и строительная деятельность, в том числе работы по капитальному и текущему ремонту.

Клиентам банка предоставляется возможность выбора активной операции альтернативной кредиту и сокращению расходов без риска.