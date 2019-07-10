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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СЕГМЕНТА B2B
11:43 11.07.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» запустило новый продукт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выдаче гарантии платежа по требованию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, гарантии выдаются банком продавцу товаров, работ, услуг в обеспечение исполнения обязательств юридического лица, индивидуального предпринимателя (покупателя) по оплате с отсрочкой до 180 дней.
Продукт, разработанный в рамках партнерской программы «Мост», позволяет поставлять товар, проводить работы, оказывать услуги до получения платежа от покупателя. При этом продавец получает 100% гарантии от банка, что по окончании отсрочки платеж поступит на его счет.
В перечень работ и услуг теперь входит и строительная деятельность, в том числе работы по капитальному и текущему ремонту.
Клиентам банка предоставляется возможность выбора активной операции альтернативной кредиту и сокращению расходов без риска.
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