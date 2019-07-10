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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРЕКРАТИЛ ВЫПУСК КАРТОЧЕК VISA VIRTUON
10:54 11.07.2019
«Приорбанк» ОАО с 10 июля прекратило выпуск карточек Visa Virtuon.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ранее выпущенные карточки будут продолжать действовать на прежних условиях.
В ближайшее время Приорбанк представит новый, более функциональный инструмент для покупок в интернете.
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