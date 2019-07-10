БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ПРЕКРАТИЛ ВЫПУСК КАРТОЧЕК VISA VIRTUON

10:54 11.07.2019 «Приорбанк» ОАО с 10 июля прекратило выпуск карточек Visa Virtuon. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ранее выпущенные карточки будут продолжать действовать на прежних условиях. В ближайшее время Приорбанк представит новый, более функциональный инструмент для покупок в интернете.