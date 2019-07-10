БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДОВ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

18:01 10.07.2019 ОАО «Паритетбанк» с 10 июля приостановило пополнение вкладов (депозитов) корпоративных клиентов в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснулось следующих вкладов: отзывные вклады (депозиты) со ставкой более 1,2%; безотзывные вклады (депозиты) со сроком от 32 до 92 дней со ставкой более 1,3%; безотзывные вклады (депозиты) со сроком от 93 до 185 дней со ставкой более 1,7%; безотзывные вклады (депозиты) со сроком от 186 дней со ставкой более 2,5%.