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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДОВ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
18:01 10.07.2019
ОАО «Паритетбанк» с 10 июля приостановило пополнение вкладов (депозитов) корпоративных клиентов в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснулось следующих вкладов:
отзывные вклады (депозиты) со ставкой более 1,2%;
безотзывные вклады (депозиты) со сроком от 32 до 92 дней со ставкой более 1,3%;
безотзывные вклады (депозиты) со сроком от 93 до 185 дней со ставкой более 1,7%;
безотзывные вклады (депозиты) со сроком от 186 дней со ставкой более 2,5%.
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