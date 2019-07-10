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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ
17:17 10.07.2019
ЗАО «МТБанк» возобновило работу Интернет- и мобильного банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты банка могут пользоваться всеми услугами и сервисами без ограничений.
Технические специалисты провели анализ функционирования сервисов. Усилены меры безопасности при работе с Интернет-банком и мобильным банком. Приложение для пользователей Android обновлено, приложение для устройств на iOS обновится в ближайшее время.
Работа Интернет и мобильного банка МТБанка была приостановлена 9 июля для анализа функционирования систем и проведения дополнительных технических работ. В сети появились единичные сообщения о возможности случайно попасть в чужой личный кабинет, воспользовавшись входом по отпечатку пальца.
«Мы полностью контролируем ситуацию, случаев попыток воспользоваться средствами с чужого счета не зафиксировано. Отключение сервисов является скорее превентивной мерой. Технические специалисты сделают свое заключение и внесут коррективы, направленные на усиление безопасности, после чего работа Интернет и мобильного будет возобновлена», - сообщил директор по розничному бизнесу МТБанка Никита Козырев.
Воспользоваться средствами с чужого счета невозможно без одобрения его владельца: для всех операций, подверженных риску несанкционированного использования средств, предусмотрена дополнительная аутентификация в виде одноразового пароля, высылаемого СМС-сообщением на номер телефона, указанного ранее владельцем счета.
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