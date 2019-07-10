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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЗАМГЕНДИРЕКТОРА БНБ-БАНКА ПРОВЕДЕТ 11 ИЮЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
16:58 10.07.2019
Заместитель генерального директора ОАО «БНБ-Банк» Сергей Сабук проведет 11 июля прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать интересующие вопросы можно с 14.00 до 17.00 по телефону (+375 17) 388-84-43.
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