Заместитель генерального директора ОАО «БНБ-Банк» Сергей Сабук проведет 11 июля прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать интересующие вопросы можно с 14.00 до 17.00 по телефону (+375 17) 388-84-43.