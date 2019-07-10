Национальный банк Беларуси изучает возможность подготовки нового твининг-проекта. Об этом сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на итоговой конференции твининг-проекта «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь», финансируемого Европейским союзом.

«Высоко оценивая достигнутые результаты, мы изучаем возможность подготовки нового твининг-проекта с участием Национального банка», – сообщил С. Калечиц.

Реализация проекта осуществлялась в течение последних полутора лет консорциумом банков: Немецким Федеральным банком, Национальным банком Польши и Банком Литвы.

В ходе реализации проекта между его участниками установились отношения партнерства, способствующие равноправному и взаимовыгодному обмену опытом. Это обеспечило высокую востребованность и использование результатов проекта при принятии управленческих решений Национальным банком Беларуси и другими государственными органами страны.

«Совместное использование экспертного потенциала Национального банка и центральных банков стран Европейского союза в рамках твининг-проекта позволило достичь значимых практических результатов по вопросам финансовой стабильности, банковского надзора, защиты прав потребителей финансовых услуг, платежной системы и информационных технологий, управления финансовыми рисками, коммуникационной политики», – отметил С. Калечиц.

«Рада быть свидетелем успешного завершения первого твининг-проекта в Беларуси. Проект был направлен на укрепление потенциала Национального банка Беларуси в выполнении ключевых функций, характерных для центрального банка. Более года продолжалось сотрудничество в рамках проекта между специалистами стран ЕС и их белорусскими коллегами, направленное на профессиональное развитие, изучение передового опыта стран ЕС и его адаптацию к условиям и потребностям страны. Надеюсь, что в очень скором времени положительные результаты проекта в виде снижения инфляции, укрепления стабильности белорусского рубля, совершенствования банковского надзора, повышения надежности платежной системы ощутят в своей повседневной жизни все жители Беларуси», – отметила глава Представительства Европейского союза в Беларуси, посол Андреа Викторин.

Она также подчеркнула, что успешная реализация данного проекта послужила вдохновляющим примером для других органов государственного управления, также изъявивших желание и готовность к сотрудничеству с соответствующими учреждениями из стран ЕС. О заинтересованности в реализации твининг-проектов заявили Национальное кадастровое агентство, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Национальный статистический комитет.

Член правления Немецкого Федерального банка Бурхард Бальц выразил надежду на продолжение сотрудничества.

«Говоря словами легендарного европейского политика Жана Моне, мы занимаемся не выстраиванием союзов государств, а наведением мостов между людьми. Продолжая эту мысль, хотел бы выразить надежду на то, что данный совместный твининг-проект между ЕС и Национальным банком Республики Беларусь будет не последним», – отметил Б. Бальц.

«Общими усилиями всех участников мы добились конкретных результатов твининг-проекта. Надеюсь, что он будет способствовать успешной деятельности Национального банка Республики Беларусь. Ключевую роль в успехе проекта сыграли взаимная приверженность его реализации, ответственность, профессионализм и активная вовлеченность в него наших белорусских коллег как на уровне экспертов, так и на уровне руководства», – подчеркнула заместитель председателя правления Банка Литвы Аста Кунийоши.

«Участие в первом твининг-проекте в Республике Беларусь для нас большая честь. Считаю, что достигнутые проектом результаты окажутся полезными для Национального банка Республики Беларусь. В более общем плане хочу выразить надежду на то, что данный проект будет воспринят органами власти и управления Беларуси в качестве положительного примера потенциальных выгод твининг-проектов», – отметил член правления Национального банка Польши Павел Самецки.

Твининг – инструмент Европейского союза, направленный на поддержку прямого взаимодействия между государственными органами стран ЕС и стран-партнеров, или бенефициаров. Твининг-проекты предполагают совместное использование экспертного потенциала органов государственного управления стран ЕС и стран-бенефициаров в целях достижения конкретно оговоренных обязательных практических результатов посредством реализации мероприятий на основе равноправного сотрудничества.

Национальный банк стал первым государственным органом Беларуси, который принял участие в реализации проекта «Твининг».

Контракт твининг-проекта «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь» был подписан 22 декабря 2017 года. Бюджет проекта составил 1,15 млн евро.

Реализация твининг-проекта велась по шести основным компонентам, по каждому из которых были достигнуты конкретные результаты.

Так, главными результатами реализации компонента 1 «Платежные системы» стала разработка проекта закона «О платежных системах и платежных услугах в Республике Беларусь», а также подготовка и публикация на сайте Национального банка публичной версии годового отчета по надзору (оверсайту) за платежной системой Беларуси.

В рамках реализации компонента 2 «Финансовая стабильность» разработаны Концепция развития потенциала Национального банка по обеспечению финансовой стабильности и осуществлению макропруденциальной политики, а также проект указа, который предусматривает правовое закрепление основных подходов к обеспечению финансовой стабильности в стране.

По итогам реализации компонента 3 «Банковский надзор» Национальным банком внедрен современный инструментарий банковского надзора, разработана методология проведения общей надзорной оценки (SREP) и сформирована система индикаторов раннего предупреждения.

В рамках компонента 4 «Управление финансовыми рисками» проведен комплексный анализ системы управления финансовыми рисками в Национальном банке, выработаны рекомендации и план действий по дальнейшему развитию риск-менеджмента. Кроме этого, разработан проект внутреннего документа, формирующего методологическую базу управления финансовыми рисками.

В ходе реализации компонента 5 «Защита прав потребителей финансовых услуг» при активном содействии экспертов разработаны концепция системы защиты прав потребителей финансовых услуг в Республике Беларусь и стандартизированная терминология по наиболее распространенным банковским продуктам, которая позволит повысить прозрачность и понятность положений договоров для потребителей финансовых услуг.

По результатам реализации компонента 6 «Информационная политика» была разработана и одобрена Правлением Национального банка новая Коммуникационная политика, направленная на повышение уровня доверия к Национальному банку как государственному органу, реализующему открытую, последовательную и понятную политику по поддержанию ценовой и финансовой стабильности, а также внутреннее Руководство по ее реализации и методика оценки эффективности.

За период реализации проекта состоялись 67 миссий, 3 экспертных форума, 3 обучающих визита, 2 стажировки, 14 семинаров и 2 круглых стола.

Со стороны стран ЕС в проекте приняли участие около 100 экспертов.

Со стороны организации-бенефициара в мероприятиях проекта приняли участие более 200 руководителей и специалистов Национального банка, представители органов государственного управления, банков, банковских ассоциаций и других заинтересованных организаций Беларуси