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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В РАБОТЕ СИСТЕМ ДБО БАНКА ДАБРАБЫТ 10-11 ИЮЛЯ ВОЗМОЖНЫ СБОИ
16:09 10.07.2019

ОАО «Банк Дабрабыт» проведет регламентные и технологические работы с 22.30 10 июля до 9.00 11 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны сбои в работе систем дистанционного банковского обслуживания (Дабрабыт-онлайн – Интернет-Банк и Мобильный Банк), также будут недоступны для погашения наши кредиты в системе ЕРИП.
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