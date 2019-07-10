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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ
14:53 10.07.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 9 июля изменило процентные ставки по безотзывным вкладам в USD.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, процентная ставка по вкладу «Альфа-Вклад» со сроком возврата 5 месяцев составила 0,5%, 15 месяцев — 1,1%, 25 месяцев — 1,8%, 55 месяцев — 2,4%.
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