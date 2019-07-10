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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) НАЗНАЧЕНА ОЛЬГА АТАПОВИЧ
14:23 10.07.2019
На должность заместителя председателя правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 9 июля назначена Ольга Атапович.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, она будет отвечать за развитие розничного бизнеса, в том числе за работу с проблемными активами физических лиц. Ольга Атапович также будет курировать клиентскую поддержку и развитие отношений с клиентами банка, следить за контролем качества обслуживания.
Ольга Атапович родилась в 1985 году. Окончила Белорусский государственный экономический университет по специальностям «Маркетинг» и «Экономика и управление народным хозяйством».
В банковской системе работает с 2008 года, начинала карьеру со специалиста 1-й категории отдела исследования рынка Управления розничных продуктов Департамента розничного бизнеса банка ВТБ (Беларусь).
Под руководством Ольги Атапович в должности директора департамента розничного бизнеса банк ВТБ (Беларусь) признан лучшим в рознице среди дочерних банков группы ВТБ в странах СНГ и Грузии за 2018 год.
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