На должность заместителя председателя правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 9 июля назначена Ольга Атапович.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, она будет отвечать за развитие розничного бизнеса, в том числе за работу с проблемными активами физических лиц. Ольга Атапович также будет курировать клиентскую поддержку и развитие отношений с клиентами банка, следить за контролем качества обслуживания.

Ольга Атапович родилась в 1985 году. Окончила Белорусский государственный экономический университет по специальностям «Маркетинг» и «Экономика и управление народным хозяйством».

В банковской системе работает с 2008 года, начинала карьеру со специалиста 1-й категории отдела исследования рынка Управления розничных продуктов Департамента розничного бизнеса банка ВТБ (Беларусь).

Под руководством Ольги Атапович в должности директора департамента розничного бизнеса банк ВТБ (Беларусь) признан лучшим в рознице среди дочерних банков группы ВТБ в странах СНГ и Грузии за 2018 год.