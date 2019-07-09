БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-ДЕПОЗИТЫ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО

09:40 10.07.2019 ОАО «Технобанк» предлагает новые интернет-вклады в долларах США и евро с ежемесячной капитализацией процентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагаются безотзывный депозит в долларах США «Е-Фурор» сроком 735 дней со ставкой 3,2% годовых, минимальная сумма вклада - 100 долларов США, а также Е-Удача сроком 735 дней со ставкой 1,0% годовых, минимальная сумма вклада - 100 евро.