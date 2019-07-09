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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-ДЕПОЗИТЫ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
09:40 10.07.2019
ОАО «Технобанк» предлагает новые интернет-вклады в долларах США и евро с ежемесячной капитализацией процентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагаются безотзывный депозит в долларах США «Е-Фурор» сроком 735 дней со ставкой 3,2% годовых, минимальная сумма вклада - 100 долларов США, а также Е-Удача сроком 735 дней со ставкой 1,0% годовых, минимальная сумма вклада - 100 евро.
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