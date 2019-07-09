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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В СЛУЦКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС БЕЛИНВЕСТБАНКА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ЭКОБАНК
17:25 09.07.2019

ОАО «Белинвестбанк» 8 июля открыло новый офис в Слуцке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, центр банковских услуг №905 расположился в самом сердце города по адресу: ул. Ленина, 130.

Просторный холл операционного зала и зоны кассового обслуживания, комфортный open space для оказания услуг юридическим лицам, два входа, разделяющие потоки клиентов, и безбарьерная среда – вот основные характеристики офиса Белинвестбанка в Слуцке. В новое здание центр банковских услуг №905 переехал неделю назад, а 8 июля торжественно открыл двери для своих клиентов в новом пространстве.

«Мы стали ближе к клиентам и доступнее. Нам удалось создать инклюзивное ЭкоЛогичное пространство, которое станет частью той глобальной экосистемы, которую сегодня создает Белинвестбанк. Полный спектр обслуживания, доступность услуг, комфорт и безбарьерная среда – то, к чему мы стремились, выбирая новое помещение для своего офиса. Развивая каналы дистанционного обслуживания, мы стараемся не забывать про достойное обслуживание наших клиентов на местах», – отметил заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Игорь Борейко.

«Для вновь создающихся субъектов хозяйствования и для тех, кто уже работает в городе, крайне важно удобное нахождение офиса кредитно-финансового института в центре. Ну а новые возможности расчетно-кассового обслуживания и дополнительные современные сервисы, которые внедряет банк для предпринимателей, привлекут еще больше клиентов», – сказал руководитель Слуцкого центра поддержки предпринимательской инициативы Андрей Сикирицкий.

Сегодня в центре банковских услуг №905 обслуживается более 5 тысяч физических лиц. Две кассы осуществляют весь комплекс услуг: валютно-обменные операции, прием платежей, международные переводы (Western Union, «Золотая корона» и др.), операции с текущими счетами и вкладами, с банковскими платежными карточками. Опытные специалисты по работе с физическими лицами оказывают услуги по выдаче банковских платежных карточек, оформлению вкладов (депозитов). Здесь можно оформить экспресс-кредиты, кредиты на потребительские нужды, а также на финансирование недвижимости.

Клиенты банка, юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, оформлять депозитные и кредитные договоры, корпоративные карточки, осуществлять сдачу выручки, а также получать консультации по иным вопросам.
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