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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОШЕННИКАХ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГУ И СНИМАЮТ ДЕНЬГИ
16:02 09.07.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует своих клиентов о мошенничестве с использованием методов социальной инженерии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, злоумышленник под видом «покупателя» связывается с жертвой – «продавцом» какого-либо товара в интернете. Как правило, он выбирает объявления, размещенные на бесплатных сайтах. Под предлогом внесения залога «покупатель» просит «продавца» передать реквизиты карты или, например, смс-код.
Кроме того, для получения денежного перевода лжепокупатель может предоставить ссылку на поддельный сайт банка, похожий на официальный, с похожим адресом в строке. После этого злоумышленник получает доступ к интернет-банкингу «продавца» и снимает деньги со счетов.
«Банк просит клиентов быть внимательными, а всех, кто столкнулся с похожей ситуацией, сообщать о данных фактах в правоохранительные органы», – отметили в Беларусбанке.
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