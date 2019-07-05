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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЮТСЯ
11:33 09.07.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 9 июля изменяет процентные ставки по вновь принимаемым вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки устанавливаются:
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Окно возможностей» на срок 732 дня, 3 года в размере 12,93% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Доходный» на срок 732 дня, 3 года в размере 12,93% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Дуэт в BYN» на срок 732 дня, 3 года в размере 12,93% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «ВТБ-Enter» на срок 732 дня, 3 года в размере 12,93% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в долларах США «Окно возможностей» на срок 95 дней, 190 дней в размере 0,6%, 1,2% годовых соответственно;
по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) в долларах США «Окно возможностей» на срок 190 дней, 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 0,1% годовых.
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