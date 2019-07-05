Для удобства частных клиентов ОАО «БНБ-Банк» сократило перечень сроков по вкладам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь в депозитной линейке только самые востребованные сроки у депозитов «Вклад в будущее», «Верное решение» и «Лучшее будущее» для вновь заключаемых договоров с 08.07.2019 года. Изменения коснулись сроков размещения и ставок для вкладов в иностранной валюте:

«Вклад в будущее» лишился сроков размещения в 9 и 15 месяцев, обновилась ставка (%, годовых) в USD – до 2,5%.

«Верное решение» лишился срока размещения в 9 месяцев, обновилась ставка (%, годовых) в USD – до 2%.

«Лучшее будущее» лишился срока размещения в 18 месяцев, обновились ставки (%, годовых) в USD – до 3,25% и в EUR – до 1%.