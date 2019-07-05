ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) внесло изменения в Перечень вознаграждений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для новых клиентов продлена возможность подключения Набора привилегий Standard без взимания платы в течение трех месяцев при условии выпуска карты HEALTH_ME_UP.

Введена плата за снятие наличных денег в кассе банка с текущего счета в белорусских рублях, к которому не выпущена карточка. Комиссия составит 3% (минимум 1 BYN).