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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
17:58 08.07.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) внесло изменения в Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для новых клиентов продлена возможность подключения Набора привилегий Standard без взимания платы в течение трех месяцев при условии выпуска карты HEALTH_ME_UP.
Введена плата за снятие наличных денег в кассе банка с текущего счета в белорусских рублях, к которому не выпущена карточка. Комиссия составит 3% (минимум 1 BYN).
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