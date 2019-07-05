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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


КРЕДИТ «НА СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ» ИДЕЯ БАНКА МОЖНО ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН
16:57 08.07.2019

ЗАО «Идея Банк» предлагает оформить кредит «На счастливые моменты» в мобильном приложении или Интернет-банке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «На счастливые моменты» - это кредит на потребительские нужды для физических лиц.

Срок – от 2 до 5 месяцев, на сумму от 100 руб. до 500 руб. включительно.

Процентная ставка – 11% годовых. Без справки о доходах, досрочное погашение без ограничений. Выдача кредита на текущий счет.
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