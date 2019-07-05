ОАО «АСБ Беларусбанк» профинансировало проекты на сумму $1,7 млрд за счет средств китайских банков. Об этом сообщил заместитель председателя правления Беларусбанка Александр Егоров на Форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и Путь» «Открытый парк «Великий камень» — пример глобальных возможностей».

Он рассказал, как за счет средств китайских банков финансируются белорусские проекты:

«При помощи «Беларусбанка» профинансированы проекты на сумму $1,7 млрд за счет средств китайских банков. Есть проекты, которые связаны с калийной отраслью, есть проекты нефтехимии. Есть те, которые связанны с машиностроением. Кроме того, существуют определенные ресурсы до 100 миллионов долларов, которые были направлены на развитие малого и среднего бизнеса», – отметил А. Егоров.

В рамках форума прошло несколько пленарных секций, в одной из них — «Финансы и инновации — путь к промышленной революции 4.0» — принял участие А. Егоров.

Модератор секции управляющий директор по экономике, политике и управлению ЕБРР Маттиа Романи поинтересовался у участников, чем интересны компаниям и банкам проекты «Великого камня».

«В хорошем смысле белорусские банки не умеют говорить «нет». Даже если проект с большой долей вероятности не «взлетит», белорусские банки готовы его рассмотреть и найти варианты, которые позволят этому проекту заработать. К тому же руководство и администрация парка — в большинстве своем выходцы из министерства экономики. Это люди, которые думают о долгосрочных целях и развитии. И мне кажется, для компаний, которые готовы сюда прийти, очень важно, чтобы здесь работали люди, которые действительно думают о долгосрочных результатах, а не пытаются получить краткосрочную выгоду», — сказал зампред Беларусбанка.

В рамках инициативы «Пояс и путь» Беларусь на ближайшую перспективу ставит перед собой амбициозные цели: объем экспорта товаров в Китай — более $1 млрд уже к концу 2020 года, экспорта услуг — более $400 млн, увеличение доли инвестиций из Китая в белорусском портфеле не менее чем на 10%, создание в республике совместных финансовых институтов, инвестиционных фондов, вхождение китайских компаний в акционерный капитал белорусских предприятий.

Министр экономики Беларуси, заместитель председателя Наблюдательного совета Беларусбанка Дмитрий Крутой рассказал, как с помощью резидентов «Великого камня» Беларусь собирается достигать своей цели по росту ВВП.

«Если мы ставим амбициозную цель роста ВВП до $100 млрд в 2025 году, то в той добавке — $40 млрд, которая нам нужна на горизонте 6 лет, доля резидентов парка может быть минимум $10 млрд. Китай абсолютно спокойно воспринимает эту задачу и готов добиваться таких результатов», – подчеркнул Д. Крутой.