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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК ВОССТАНОВИЛ КОМИССИИ ЗА ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ ДРУГИХ БАНКОВ ЧЕРЕЗ СВОИ СЕРВИСЫ
11:52 08.07.2019

ЗАО «МТБанк» утром 8 июля восстановило комиссии за пополнение карт других банков через свои сервисы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, работа платежных сервисов МТБанка восстановлена с 6 июля в полном объеме. В том числе пользователям интернет-банка и мобильного приложения стали доступны шаблоны операций, созданных в прошлой версии программного обеспечения, и произвольные платежи.

Принимая во внимание полное возобновление платежного функционала систем дистанционного банковского обслуживания, ранее приостановленные комиссии за совершение операций перевода денег восстановлены. Перевод средств будет осуществляться на условиях, действовавших до 16 мая 2019 года.
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