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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В РАБОТЕ СИСТЕМ ДБО РРБ-БАНКА В НОЧЬ С 8 НА 9 ИЮЛЯ ВОЗМОЖНЫ СБОИ
13:59 05.07.2019
ЗАО «РРБ-Банк» будет проводить регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования 8 июля с 21.00 до 4.00 9 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим в работе систем дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк и мобильные приложения для юридических и физических лиц) возможны кратковременные сбои.
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