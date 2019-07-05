БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В РАБОТЕ СИСТЕМ ДБО РРБ-БАНКА В НОЧЬ С 8 НА 9 ИЮЛЯ ВОЗМОЖНЫ СБОИ

13:59 05.07.2019 ЗАО «РРБ-Банк» будет проводить регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования 8 июля с 21.00 до 4.00 9 июля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим в работе систем дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк и мобильные приложения для юридических и физических лиц) возможны кратковременные сбои.