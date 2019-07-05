ОАО «АСБ Беларусбанк» выступает за развитие взаимного сотрудничества в области финансирования внешнеторговых контрактов клиентов банка с резидентами Великобритании. Это было отмечено в ходе встречи в Головном офисе Беларусбанка с представителями британского экспортно-кредитного агентства UK Export Finance.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, лимит международной страховой организации на Беларусь позволяет предоставлять гарантии и участвовать в структурировании финансирования, в том числе масштабных инфраструктурных проектов, и составляет 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Беларусбанк заинтересован в диверсификации своих партнеров и установлении сотрудничества с крупнейшими европейскими страховыми агентствами. Это позволяет реализовывать совместные проекты и свидетельствует об успешном развитии белорусско-британских отношений.