«Приорбанк» ОАО вошло в число лучших инвестиционных банков Европы по версии журнала EMEA Finance. Оно также названо лучшим иностранным банком Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Приорбанк уже второй год подряд получает премию журнала EMEA Finance по двум позициям – как лучший иностранный и лучший инвестиционный банк Беларуси. Награды присуждены по итогам работы в 2018 году. Сама группа Райффайзен названа лучшим банком в Центральной и Восточной Европе.

Премия журнала EMEA Finance считается одной из самых авторитетных в мире. В течение года ведущие мировые аналитики и консультанты анализируют ключевые показатели финансовой деятельности банков со всего мира. При отборе эксперты руководствуются такими критериями, как рост активов и доходности. Большую роль также играет внедрение инноваций и развитие инфраструктуры с учетом глобальных трендов.

«Получение премии указывает на то, что наши успехи высоко оцениваются на международном рынке. Это особенно важно с учетом того, что мы уделяем большое внимание финансированию инвестиционной деятельности. Сегодня Приорбанк предлагает возможность инвестирования как в белорусские, так и иностранные ценные бумаги. Причем, благодаря современным банковским технологиям и международным связям банка, существуют возможности покупки любых ценных бумаг с минимальными затратами. Наши партнеры работают в Вене, Лондоне, Франкфурте, Нью-Йорке других мировых финансовых центрах, что позволяет предлагать передовые идеи и решения, вне зависимости от сложности поставленной задачи», — отметили в Приорбанке.

Ранее Приорбанк получил награду от Global Finance и стал лауреатом премий финансовых журналов Euromoney и The Banker. Он также назван «Банком года» в Беларуси.