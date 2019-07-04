ОАО «БПС-Сбербанк» запустило новый технологичный сервис: мобильное приложение для бизнеса «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также обновил интернет-банк для юридических лиц. С помощью сервисов можно совершать операции со смартфона без электронной цифровой подписи (ЭЦП), осуществлять мгновенные платежи, пользоваться универсальным справочником контрагентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» разработано для мобильных устройств на базе операционных платформ Android и iOS и позволяет проводить рублевые платежи со смартфона или планшета. Для подписи документа можно использовать SMS-код или SIM-карту с ЭЦП. Система позволяет совершить повторный или встречный платеж из выписки. А заодно – отправлять контрагенту PDF-файл с подтверждением оплаты или быстро переслать реквизиты расчетного счета. Для удобства все данные можно взять из справочников, а не заполнять вручную.

Мобильный банк позволяет контролировать все операции по счетам и корпоративным картам. Для удобства встроена интерактивная карта отделений и банкоматов. Войти в приложение можно как с помощью пароля, так и отпечатка пальца (Touch ID), снимка лица (Face ID) или цифрового ключа.

Со смартфона или планшета можно управлять счетами нескольких компаний. К тому же реализован умный поиск информации в документах и справочниках.

«Мы продолжаем совершенствовать наши сервисы, учитывая современные тенденции. Мобильный банк предоставляет бизнесу ранее недоступные возможности. Теперь в любой момент можно иметь под рукой информацию по счетам своей компании, совершать необходимые операции и подписывать документы прямо со смартфона без ЭЦП. Юрлицам стали доступны мгновенные платежи, справочник контрагентов и множество полезных опций, которые экономят время и повышают эффективность. На этом не останавливаемся: продолжим комплексное развитие системы дистанционного обслуживания. В планах – ежемесячные релизы мобильной и веб-версии», – отметил заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу БПС-Сбербанка Дмитрий Войтушко.

Вместе с приложением запущен новый интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн». Среди отличий – простой вход в приложение без ЭЦП и возможность работать в личном кабинете с несколькими компаниями. Документы можно оформлять пакетами, чтобы экономить время. Например, система позволяет автоматически сформировать и направить в банк полный пакет документов на выплату зарплаты работникам. Дополнительно можно создавать платежи прямо из выписки. А еще есть умный поиск и предварительное заполнение реквизитов платежа.

В интернет-банк внедрен функциональный справочник контрагентов. Также существует возможность создавать черновики и быстро переходить к избранным операциям. Кроме того, БПС-Сбербанк первым предложил мгновенные платежи, которые можно осуществлять круглосуточно в любой день года. Совершать их можно только в белорусских рублях и внутри страны.