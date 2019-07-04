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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МГНОВЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ПРЕДЛАГАЮТ ЮРЛИЦАМ В БАНКЕ БЕЛВЭБ
16:03 04.07.2019

ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает клиентам – юридическим лицам воспользоваться возможностями системы мгновенных платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, система мгновенных платежей, разработанная Национальным банком и банковским сообществом, начала функционировать в Беларуси с 1 июля 2019 года. Она позволяет осуществлять оплату товаров, работ, услуг, исполнение обязательств перед бюджетом с текущих (расчетных) счетов в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней.

Услуга доступна корпоративным клиентам, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк». Мгновенные платежи являются безотзывными и исполняется только в полной сумме. Для отправки такого платежа при оформлении в платежном поручении необходимо проставить отметку в поле «Мгновенный». В течение дня одному клиенту доступно не более 5 таких переводов по счету.

Платежи в пользу физических лиц (в том числе по зарплатным договорам), для размещения в депозиты, погашение кредитной задолженности, и т.п. как мгновенные не проводятся.

Прием, обработка и исполнение мгновенных платежей осуществляется на основе полной автоматизации процессов – Straight Through Proccessing (STP).

Мгновенный платеж исполняется при отсутствии ограничений по счету плательщика (картотеки «Расчетные документы, не оплаченные в срок», арестов, приостановлении операций по счету плательщика) и наличии на счете плательщика достаточной для исполнения мгновенного платежа суммы денежных средств (с учетом доступного лимита овердрафта при его наличии). Банк - получатель должен быть участником системы мгновенных платежей. Платежное поручение должно соответствовать требованиям ПОД/ФТ.

С 1 по 31 июля 2019 года система будет работать в режиме опытно-промышленной эксплуатации. С 1 августа 2019 года система мгновенных платежей будет введена в промышленную эксплуатацию.
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