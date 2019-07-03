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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ КРЕДИТ
14:45 04.07.2019
ЗАО «Банк «Решение» предлагает новый быстрый кредит «В десяточку!».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по кредиту 10% годовых, срок 10 месяцев. Кредит можно оформить без справки о доходах.
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