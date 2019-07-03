БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АИС «РАСЧЕТ» БУДЕТ НЕДОСТУПНА УТРОМ 6 ИЮЛЯ

14:08 04.07.2019 В системе АИС «Расчет» 6 июля с 1.00 до 8.00 будут проводиться плановые работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Идея Банк», в связи с этим возможна недоступность системы продолжительностью до 4 часов.