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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АИС «РАСЧЕТ» БУДЕТ НЕДОСТУПНА УТРОМ 6 ИЮЛЯ
14:08 04.07.2019
В системе АИС «Расчет» 6 июля с 1.00 до 8.00 будут проводиться плановые работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Идея Банк», в связи с этим возможна недоступность системы продолжительностью до 4 часов.
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