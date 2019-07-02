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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БНБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТ ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ
13:11 04.07.2019

ОАО «БНБ-Банк» предлагает индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, занятым в сфере IT, кредит «СМАрт IT» в евро и национальной валюте на срок до 3 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, условия кредитования декларируют намерение банка содействовать развитию ИТ-бизнеса в Беларуси:

ставка по кредиту от 4,55% в год для EUR и не более 11,84% годовых в BYN (с привязкой к РВСР – расчетная величина стандартного риска);

обеспечение для юридических лиц – поручительство физических лиц (залог – для нерезидентов ПВТ и ИП);

время рассмотрения заявки – до 7 дней;

возможность досрочного погашения.

Кредит «СМАрт IT» на пополнение оборотных средств или покупку оборудования – это must-have для ИТ-компаний, являющихся системными интеграторами.

«В БНБ-Банке понимают, что IT-компании не располагают активами вроде недвижимости, товара в обороте или основных средств, которые можно оценить и взять в залог. Поэтому БНБ-Банк готов рассматривать заявки на кредит без залога под поручительство лиц, принимающих решение. Ведь главный IT-актив – это интеллект», – отметили в БНБ-Банке.
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