ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 2 июля изменило процентные ставки по безотзывным вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, процентная ставка по вкладу «Альфа-Вклад» со сроком возврата 13 и 26 месяцев составит 12,5%.

Процентная ставка по вкладу «Альфа-Гранд» со сроком возврата 18 месяцев также составит 12,5%.