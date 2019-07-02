ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 июля снизило процентные ставки по некоторым кредитам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком, ставки снижены до 14,5% годовых.

Процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам на потребительские нужды и овердрафтным кредитам снижены на 0,5-1 процентный пункт (в зависимости от вида кредита).