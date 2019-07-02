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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВО ВСЕХ БАНКОМАТАХ БЕЛАГРОПРОМБАНКА МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ПИН-КОД КАРТОЧКИ
11:09 04.07.2019
Во всех банкоматах ОАО «Белагропромбанк» стала доступна услуга смены ПИН-кода по личным платежным карточкам Белагропромбанка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Операция по смене ПИН-кода может осуществляться неограниченное количество раз.
В случае если клиент забыл ПИН-код, сменить его на новое значение невозможно. За смену ПИН-кода взимается тариф согласно сборнику плат ОАО «Белагропромбанк» – 5 BYN/2,5 USD/2,5 EUR/160 RUB за каждую операцию.
Для смены ПИН-кода необходимо:
вставить карточку в банкомат, набрать первоначальный ПИН-код;
выбрать операцию «Смена ПИН-кода»;
следовать инструкциям на экране банкомата.
С точки зрения безопасности не рекомендуется назначать в качестве ПИН-кода одинаковые цифры (5555) или цифры по порядку (например, 4567), даты рождения, даты иных значимых событий, известных широкому кругу лиц.
Кроме того, необходимо учесть, что ПИН-код должен обязательно состоять из четырех знаков.
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