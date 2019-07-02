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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИНВЕСТИРУЕТ В ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ
10:05 04.07.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» и китайско-белорусское СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» заключили меморандум о совместном инвестировании на базе научно-инновационного центра в Китайско-белорусском индустриальном парке. Соответствующий документ подписан 2 июля во время форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь» в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, меморандум предусматривает сотрудничество сторон в рамках программы «Искра» на базе научно-инновационного центра в Китайско-белорусском индустриальном парке и оказание поддержки развитию малых и сверхмалых научно-технических инновационных предприятий Беларуси. Проект будет содействовать коммерциализации научно-технических достижений в промышленности, развитию высоких технологий в индустриальном парке «Великий камень».
Для реализации проекта учрежден целевой фонд для инвестирования в высокотехнологичные проекты, отобранные в соответствии с программой «Искра».
«Банк БелВЭБ придает важное значение факту заключения меморандума. Это знаковое событие как для индустриального парка и Банка БелВЭБ, так и для предпринимательской среды Беларуси в целом, поскольку предусматриваются инструменты поддержки технологического предпринимательства. Реализация проекта станет драйвером развития высокотехнологичных стартапов малого и среднего бизнеса», - отметил первый заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Тарас Надольный.
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