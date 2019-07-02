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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА HATG НАМЕРЕНЫ УЧАСТВОВАТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И КИТАЕМ
16:59 02.07.2019
Меморандум о взаимопонимании заключили ОАО «Белинвестбанк» и инвестиционная группа HATG (Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co.,Ltd).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, цель документа – развитие сотрудничества с Китайской Народной Республикой в финансовой сфере. Таким образом, стороны подтвердили намерение участвовать в финансировании торговли между Беларусью и Китаем, оказывать поддержку резидентам обеих стран, осуществляющим экспортно-импортные операции.
Второй, не менее важный аспект, закрепленный в меморандуме, – повышение доступности финансовых ресурсов для реального сектора экономики Беларуси за счет внедрения новых технологий и методов управления, повышения качества и объема банковских услуг и освоения новых источников финансирования.
«Еще на этапе консультаций мы договорились о проведении двусторонних тренингов и налаживании обучения экспертов. Мы заинтересованы в оказании реальному сектору экономики Беларуси новых банковских услуг. И здесь важен должный уровень подготовки специалистов, возможность обмена опытом и передовыми технологиями. Так что у наших двух стран есть потенциал для расширения сотрудничества не только в торгово-экономической и инвестиционной сферах, но и в сфере обучения и подготовки кадров», – отметил председатель правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Бриштелев.
Церемония подписания меморандума о взаимопонимании состоялась в индустриальном парке «Великий камень» на форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь». Документ стал итогом делового визита А. Бриштелева в Китай в апреле 2019 года. Тогда его целью было налаживание более тесного сотрудничества с крупнейшими финансовыми институтами Китая.
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