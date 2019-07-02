ОАО «Белагропромбанк» совместно с технологической платежной компанией Visa начало выпуск платежных колец PayRing.

«Запуск в Беларуси платежных колец с NFC-технологией – еще один шаг к развитию безналичной экономики. Кольцо PayRing с платежной функцией удобно везде – не нужно доставать бумажник или смартфон, достаточно легкого движения рукой. Мы высоко ценим вклад команды Белагропромбанка в развитие бесконтактных платежей в Беларуси и всегда готовы поддержать прорывные инициативы. Слоган Белагропромбанка «традиции будущего» отражает философию нового продукта благодаря интеграции новейших платежных технологий в традиционное ювелирное украшение», – сказала региональный директор Visa в Украине и Молдове, и.о. регионального директора в Беларуси Светлана Чирва.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кольцо PayRing работает по аналогии с бесконтактной карточкой, благодаря встроенному NFC-модулю особой компактной конфигурации. Оно всегда находится на руке, не боится влаги и нагрузок, с ним можно мыть руки, заниматься спортом и даже плавать. Кольца изготавливаются в различных размерах и дизайнерских решениях.

«Кольцо выглядит стильно и респектабельно как на мужской, так и на женской руке. Оно остается в собственности клиента и даже после окончания срока действия его как карточки продолжает выполнять функцию ювелирного изделия», – сообщила операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анна Свистунова.

Что касается платежной функции, то PayRing можно выпустить на срок действия 5 лет как к зарплатному, так и к личному счету. Особенно интересным решением может стать выпуск кольца для другого лица в качестве дополнительной карточки к своему счету.

«После того, как мы продемонстрировали кольцо на Visa Cashless Summit, очень много клиентов интересовалось именно этой опцией. Думаю, что скоро обычного кольца уже будет недостаточно для предложения руки и сердца. Если в комплекте прилагается доступ к банковскому счету, то такое предложение выглядит более значительным», – отметила А. Свистунова.

Всего будет доступно три цвета колец: черный, белый и красный в самых ходовых размерах от 16 до 23.