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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛИ МГНОВЕННЫЕ P2P-ПЕРЕВОДЫ МЕЖДУ КАРТАМИ ВСЕХ БАНКОВ
14:10 02.07.2019
В Беларуси запустили сервис p2p-переводов, которые можно совершать через интернет. Переводить на карты ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) и между ними можно бесплатно, а на счета остальных банков – по ставке в 1,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, платформа запущена Альфа-Банком на основе собственного процессингового центра. Совершать переводы можно со смартфона, компьютера или планшета. Для этого на сайте банка нужно ввести свои имя и фамилию, номер карты, срок ее действия, CVV/CVC-код и номер карты получателя.
Сервис доступен для владельцев карт Visa и Mastercard. На карты Альфа-Банка можно пересылать деньги без комиссии, а за перевод на карты других банков действует комиссия в 1,5%. Деньги на карточку поступают моментально. Безопасность переводов обеспечивает сервис 3D-Secure.
«Все большее количество банковских операций пользователи могут совершать удаленно. Появление мгновенных p2p-переводов – еще один шаг в этом направлении. Теперь требуется несколько секунд, чтобы переслать деньги с одной карты на другую, причем для этого можно находиться в любой точке мира», – отметили в Альфа-Банке.
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