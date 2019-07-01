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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ И IFC ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:53 02.07.2019

Национальный банк Беларуси и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, цель соглашения – увеличение количества сделок с обеспечением в виде движимого имущества для улучшения доступа к финансированию субъектов малого и среднего предпринимательства и их устойчивого развития в Беларуси.

Соглашение о сотрудничестве подготовлено в рамках действующего соглашения о финансировании от 5 апреля 2018 года, предусматривающего реализацию действия «Поддержка предпринимательства и экономического развития в Республике Беларусь ENI/2017/40509», и направлено на продолжение взаимодействия Международной финансовой корпорации и Нацбанка Беларуси по вопросам поддержки реформ в сфере обеспеченных сделок.

Одним из результатов такого взаимодействия стало создание в 2016 году в соответствии с указом №539 от 31 декабря 2015 года реестра движимого имущества, обремененного залогом.

Новый совместный проект, рассчитанный до конца 2022 года, предусматривает реализацию ряда мер, направленных на дальнейшее совершенствование правовых и институциональных основ обеспеченных сделок в Беларуси, в том числе путем внесения соответствующих изменений в указ №539, модернизацию программного обеспечения, используемого для функционирования реестра движимого имущества, обремененного залогом, а также проведение широкой разъяснительной работы среди представителей органов государственного управления, субъектов малого и среднего предпринимательства и иных заинтересованных о новых возможностях и практических аспектах применения обеспеченных сделок для улучшения доступа к финансированию.
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