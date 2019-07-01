ОАО «БНБ-Банк» с 1 июля изменило условия овердрафта к зарплатной карте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты:

погашение задолженности по основному долгу допускается в течение года по истечении срока предоставления овердрафта;

погашение основного долга в течение предоставления кредита осуществляется каждый месяц в размере всего 1% от фактической задолженности.

Традиционно овердрафт предоставляется на 1 год, и, если не происходит продления срока его предоставления, нужно погасить всю имеющуюся задолженность сразу. Для удобства клиентов и снижения финансовой нагрузки с июля 2019 года задолженность по основному долгу в рамках овердрафта в БНБ-Банке после окончания его предоставления можно погашать в течение года.

Овердрафт к зарплатной карте:

легко оформить – без справки о доходах;

max сумма овердрафта может составлять до 5000 BYN (или до 150% от среднемесячной заработной платы);

в рамках «Овердрафт Лайт» новые сотрудники компаний могут сразу получить до 1500 BYN, даже до первого зачисления заработной платы;

удобное погашение – автоматически при поступлении денег на зарплатный счет, а также наличными через кассу БНБ-Банка, онлайн в приложении i’mbanking.by с любой другой карты БНБ-Банка и по ЕРИП с карты другого банка.