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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ В АЛЬФА-БАНКЕ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛИСЬ
16:49 01.07.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 29 июня изменило процентные ставки по вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, процентные ставки составляют:
по безотзывным вкладам: по вкладу «Альфа-Вклад» со сроком возврата 2 месяца – 9,5%, 5 месяцев — 9,8%, 7 месяцев — 10,71%; по вкладу «Альфа-Гранд» со сроком возврата 8 месяцев – 10,71%;
по отзывным вкладам: по вкладу «Альфа-Вклад» со сроком возврата 6 месяцев – 7,6%.
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