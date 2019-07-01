ОАО «БНБ-Банк» 1 июля закрыло пункт обмена валют (ПОВ) в Минске по адресу ул. Есенина, 76.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, закрытие этого ПОВ не скажется на качестве обслуживании клиентов.

Ближайший обменный пункт БНБ-Банка расположен в 2,5 км от ул. Есенина, 76 – в гипердискаунтере «Евроопт» на ул. Монтажников, 2.

Закрытие классического обменного пункта – это возможность пересмотреть свои привычки и стать активным пользователем онлайн банкинга. С мобильным приложением i’mbanking.by БНБ-Банка можно онлайн:

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