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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ЗАКРЫЛ ОБМЕННИК В МИНСКЕ
15:50 01.07.2019
ОАО «БНБ-Банк» 1 июля закрыло пункт обмена валют (ПОВ) в Минске по адресу ул. Есенина, 76.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, закрытие этого ПОВ не скажется на качестве обслуживании клиентов.
Ближайший обменный пункт БНБ-Банка расположен в 2,5 км от ул. Есенина, 76 – в гипердискаунтере «Евроопт» на ул. Монтажников, 2.
Закрытие классического обменного пункта – это возможность пересмотреть свои привычки и стать активным пользователем онлайн банкинга. С мобильным приложением i’mbanking.by БНБ-Банка можно онлайн:
совершать валютно-обменные операции по специальному лучшему курсу для счетов;
открывать и пополнять счета в пяти валютах;
оформлять вклады в BYN;
экономить время, совершая все названные операции без визита в банк, 24/7 и везде, где есть интернет.
Регистрация в приложении i’mbanking.by займет не больше 7 минут.
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