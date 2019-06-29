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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТРАХОВКУ ДЛЯ КАРТОЧЕК «С КАРТОЙ ПОД ЗАЩИТОЙ» ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛАРУСБАНКЕ
14:54 01.07.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» представляет страховой продукт для банковских карточек «С картой под защитой». Он объединяет в себе страхование карточки, а также покупок, приобретаемых с ее помощью.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, страховая программа «С картой под защитой» покроет расходы на перевыпуск карты. Компания вернет украденные деньги и выплатит компенсацию, даже в случае утраты или повреждения оплаченного застрахованной карточкой товара (стоимостью более 50 USD).
Страховка покрывает следующие случаи:
потерю, кражу карточки. Компания выплатит компенсацию за перевыпуск карты, даже если вы ее случайно повредили или она размагнитилась, а также, если забыли PIN;
кражу денег с карты третьими лицами;
хищение наличных денег путем грабежа или разбоя. Страховка также покрывает случаи, когда злоумышленники вынуждают снять наличные в банкомате;
компания компенсирует расходы на восстановление документов, ключей, замену SIM-карты мобильного телефона, похищенных вместе с карточкой.
утрату или повреждение товара стоимостью более 50 USD, оплаченного застрахованной карточкой (в течение 45 календарных дней со дня покупки).
Стоимость страховки на год — от 10 BYN.
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