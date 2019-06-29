ОАО «АСБ Беларусбанк» представляет страховой продукт для банковских карточек «С картой под защитой». Он объединяет в себе страхование карточки, а также покупок, приобретаемых с ее помощью.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, страховая программа «С картой под защитой» покроет расходы на перевыпуск карты. Компания вернет украденные деньги и выплатит компенсацию, даже в случае утраты или повреждения оплаченного застрахованной карточкой товара (стоимостью более 50 USD).

Страховка покрывает следующие случаи:

потерю, кражу карточки. Компания выплатит компенсацию за перевыпуск карты, даже если вы ее случайно повредили или она размагнитилась, а также, если забыли PIN;

кражу денег с карты третьими лицами;

хищение наличных денег путем грабежа или разбоя. Страховка также покрывает случаи, когда злоумышленники вынуждают снять наличные в банкомате;

компания компенсирует расходы на восстановление документов, ключей, замену SIM-карты мобильного телефона, похищенных вместе с карточкой.

утрату или повреждение товара стоимостью более 50 USD, оплаченного застрахованной карточкой (в течение 45 календарных дней со дня покупки).

Стоимость страховки на год — от 10 BYN.