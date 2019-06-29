С 8 июля совершение расходных операций в сети Интернет на сумму от 30 долларов США в эквиваленте с использованием карточек ОАО «БПС-Сбербанк», обслуживаемых Международным процессинговым центром, осуществляется с применением безопасной технологии 3-D Secure.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, подключить 3-D Secure можно бесплатно в web-версии «Сбербанк онлайн», а также в Мобильном банке в разделе «Карты» в настройках соответствующей карточки.