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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ С 8 ИЮЛЯ ВВОДИТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ 3-D SECURE ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ 30 ДОЛЛАРОВ
13:52 01.07.2019
С 8 июля совершение расходных операций в сети Интернет на сумму от 30 долларов США в эквиваленте с использованием карточек ОАО «БПС-Сбербанк», обслуживаемых Международным процессинговым центром, осуществляется с применением безопасной технологии 3-D Secure.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, подключить 3-D Secure можно бесплатно в web-версии «Сбербанк онлайн», а также в Мобильном банке в разделе «Карты» в настройках соответствующей карточки.
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