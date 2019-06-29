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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
13:18 01.07.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 1 июля внесло изменения в Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, из примечаний к разделу IX исключается пункт:
при переводе денежных средств в пользу лизинговых компаний на счета, открытые в банке, для внесения платежа по договору лизинга (при наличии текущего счета в белорусских рублях, к которому выпущена карточка, подключена услуга «Альфа-Клик», InSync либо оформлена заявка на выпуск карточки).
Добавлена информация о прекращении начисления бонусных баллов держателям пакетов услуг AlfaLIFE и AlfaLife NEW с 01.07.2019.
Изменены тарифы за осуществление перевода денежных средств с использованием реквизитов банковской платежной карточки с карты Альфа-Банка на карты иных банков.
Также с 01.07.2019 вступают в силу изменения в ДКБО. У клиента появится возможность изменить номер мобильного телефона, в том числе для услуги SMS-оповещения, обратившись в контакт-центр «А-Сервис».
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