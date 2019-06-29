БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

12:31 01.07.2019 ОАО «Белагропромбанк» изменило с 1 июля 2019 года размер процентных ставок по срочным банковским вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада (депозита) размер процентной ставки составляет: вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» — до 7,4% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» — до 7,5% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Срочный отзывный банковский вклад (депозит) «@gro отзывный» — от 7,0 до 7,5% годовых, в зависимости от срока размещения; вклад (депозит) «Забота» — 7,5% годовых; вклад (депозит) «Депозитная карта» — 7,4% годовых.