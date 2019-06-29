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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
12:31 01.07.2019
ОАО «Белагропромбанк» изменило с 1 июля 2019 года размер процентных ставок по срочным банковским вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада (депозита) размер процентной ставки составляет:
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» — до 7,4% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» — до 7,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный отзывный банковский вклад (депозит) «@gro отзывный» — от 7,0 до 7,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Забота» — 7,5% годовых;
вклад (депозит) «Депозитная карта» — 7,4% годовых.
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