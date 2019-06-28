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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК И АМОНАТБОНК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖБАНКОВСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:35 01.07.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» и ГСБ РТ «Амонатбонк» заключили соглашение о межбанковском сотрудничестве во время официального визита в нашу страну президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, подписание соглашения позволит развить дальнейшее межбанковское сотрудничество и финансовое взаимодействие по широкому спектру направлений. Документ будет содействовать установлению корреспондентских отношений, финансированию проектов в сфере промышленности, высоких технологий, экспортно-ориентированных производств, социально-значимых и региональных инициатив двух государств.
Соглашение также предусматривает организацию предэкспортного финансирования в целях стимулирования торгово-экономических связей, подготовку кадров, организацию стажировок и проведение деловых мероприятий.
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